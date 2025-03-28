"Давно мечтала": Маша Ефросинина стала блондинкой (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина кардинально сменила образ, став блондинкой.

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Об этом звезда экрана сообщила в Instagram 28 марта, показавшись в новом амплуа.

"Давно мечтала стать блондинкой..." — написала Ефросинина.

Телеведущая призналась, что ее любимый фильм — "Малена" с Моникой Беллуччи, а одна из самых известных ролей итальянки сильно впечатляла Ефросинину в разные годы ее жизни.

"Кто видел, тот понимает, о чем я. Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, которая под давлением страшных реалий военной эпохи проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини — она становится блондинкой", — отметила телеведущая.

Маша Ефросинина

На фото Маша Ефросинина позировала в новом образе перед зеркалом. Волосы она уложила легкими волнами. Впрочем, оказалось, что это был лишь парик.

"Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос. Для этого есть парики" — написала она.

Ефросинина добавила, что эксперимент ей понравился и это стоило того, чтобы понять, что "внутри она брюнетка".

В комментариях звезду экрана засыпали комплиментами. В частности, новым образом Ефросининой восхитился актер Тарас Цимбалюк, актриса Елена Кравец, певица Юлия Санина и другие.

Напомним, Маша Ефросинина в начале 2025 года призналась, что в начале карьеры ее домогался режиссер, и назвала его имя.

Также Фокус писал об откровениях Маши Ефросининой относительно ее разлуки с мужем-военным.