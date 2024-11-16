"Очень тяжело": Маша Ефросинина рассказала о разлуке с мужем-военным

Тимур Хромаев присоединился к украинской армии в 2022 году. В основном он находится на Запорожском направлении.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, как переживает отсутствие мужа, который воюет на передовой. Об этом пишет Elle.

Звезда экрана отметила, что тяжело переживает разлуку с Тимуром Хромаевым, который пошел защищать Украину.

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война — это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже 2,5 года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Сплю в его футболках, перекладываю его вещи. Иногда, когда занимаюсь какими-то делами, как только подумаю о нем, то могу расплакаться", — призналась телеведущая.

Знаменитость также отметила, что гордится возлюбленным и его достижениями. Относительно отношений на расстоянии и романтики, то они поддерживают их благодаря романтическим ужинам по видеосвязи и пикантными переписками.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Впрочем, ничто не сравнится с моментами, когда Тимур лично приезжает домой. Вместе с этим, это тяжелые дни для Маши Ефросининой, поскольку ее мужу часто звонят и он все равно вовлечен мыслями и разговорами в службу.

Что касается детей, то младший сын Александр часто спрашивает о папе и переживает из-за его безопасности.

"Конечно, Саша переживает. Я удаляю у него на телефоне телеграм-каналы, где он читает и пересказывает мне новости", — призналась Маша Ефросинина.

Отметим, что телеведущая и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. Первым общим ребенком пары стала дочь Нана, которой сейчас 20 лет. Вторым ребенком супругов стал сын Александр, который появился на свет в 2014 году.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Возлюбленный Маши Ефросининой воюет на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он — командир роты. Тимур Хромаев занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, о чем рассказывала его жена.

Напомним, как Тимур Хромаев поздравил Машу Ефросинину с годовщиной их знакомства.

Также Фокус писал о том, почему Маша Ефросинина вернулась в Украину во время войны.