Маша Ефросинина показала, как ее поздравил муж с передовой (фото)

Тимур Хромаев и Маша Ефросинина поженились в 2003 году. 3 мая 2024 они отмечают 22 года с момента знакомства.

Related video

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как ее поздравил с днем знакомства муж Тимур Хромаев, который сейчас защищает Украину на передовой, на фоне слухов о разводе пары. Снимком подарка звезда экрана поделилась в Instagram.

"На Запорожском направлении не только мочат нечисть, но и помнят важные даты", — написала мама двоих детей.

Возлюбленный телеведущей передал ей большой букет красных роз в честь 22-летия их знакомства.

Тимур Хромаев поздравил Машу Ефросинину с днем знакомства Фото: скріншот

Отметим, что пара поженилась в 2003 году. Первым общим ребенком Ефросининой и Хромаева стала дочь Нана, которой недавно исполнилось 20 лет. Девушка довольно не публичная, о чем неоднократно говорила ее звездная мама.

Впоследствии супруги на время расставались, а, сойдясь, Мария и Тимур стали родителями во второй раз. У пары родился сын Александр.

Маша Ефросинина с сыном

Муж Маши Ефросининой воюет на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он — командир роты. Хромаев занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой. Ефросинина признавалась, что муж стал более жестким и замкнутым во время войны.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Напомним, украинский блогер Богдан Беспалов рассказал, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев находятся на грани развода. Впрочем, супруги не комментируют домыслы в сети.

Также Фокус писал о том, как война изменила мужа Маши Ефросининой, по словам телеведущей.