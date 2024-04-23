"Больно": Маша Ефросинина ответила, поддерживает ли отношения с сестрой в РФ

Родная сестра Маши Ефросининой замужем за российским бизнесменом и долгое время живет в РФ. Телеведущая призналась, что не может нести ответственность за действия других людей.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно призналась, поддерживает ли связь с сестрой Лизой Ющенко, которая живет в России. Об этом звезда экрана рассказала в новом интервью УП.

Родная сестра Маши Ефросининой замужем за российским бизнесменом и долгое время живет в РФ. Как публичному человеку Ефросининой часто задают вопросы, общается ли она с Елизаветой. На этот раз она призналась, что не может нести ответственность за действия других людей.

"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня лишь есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет", — отметила украинская знаменитость.

Маша Ефросинина с сестрой Фото: Instagram mashaefrosinina

Кроме этого, Ефросинина вспомнила период, когда ее сестра была замужем за сыном третьего президента Украины Виктора Ющенко Андреем. Тогда она и несколько раз виделась с экс-главой государства.

"Виктор Андреевич показывал свою пасеку, у него очень такая украинская обстановка. Он этим очень гордился", — рассказала телеведущая.

Елизавета Ющенко

Отметим, что после брака с Андреем Ющенко Елизавета вышла замуж за российского бизнесмена. Сейчас она воспитывает детей от двух союзов. Дочь Варвару от сына Виктора Ющенко и сына от россиянина.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что помогло спасти ее брак.

Также Фокус писал о языковом скандале во время интервью Христины Соловий Маше Ефросининой.