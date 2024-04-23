"Боляче": Маша Єфросиніна відповіла, чи підтримує стосунки із сестрою в РФ

Рідна сестра Маші Єфросиніної одружена з російським бізнесменом та тривалий час мешкає в РФ. Телеведуча зізналася, що не може нести відповідальність за дії інших людей.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто зізналася, чи підтримує звʼзок із сестрою Лізою Ющенко, яка мешкає в Росії. Про це зірка екрану розповіла в новому інтервʼю УП.

Рідна сестра Маші Єфросиніної одружена з російським бізнесменом та тривалий час мешкає в РФ. Як публічній людині Єфросиніній часто ставлять питання, чи спілкується вона з Єлизаветою. Цього разу вона зізналася, що не може нести відповідальність за дії інших людей.

"Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні", — зазначила українська знаменитість.

Маша Єфросиніна із сестрою Фото: Instagram mashaefrosinina

Окрім цього, Єфросиніна пригадала період, коли її сестра була одружена із сином третього президента України Віктора Ющенка Андрієм. Тоді вона й кілька разів бачилася з ексглавою держави.

"Віктор Андрійович показував свою пасіку, у нього дуже така українська обстановка. Він цим дуже пишався", — розповіла телеведуча.

Єлизавета Ющенко

Зазначимо, що після шлюбу з Андрієм Ющенком Єлизавета одружилася з російським бізнесменом. Наразі вона виховує дітей від двох союзів. Доньку Варвару від сина Віктора Ющенка та сина від росіянина.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналася, що допомогло врятувати її шлюб.

Також Фокус писав про мовний скандал під час інтервʼю Христини Соловій Маші Єфросиніній.