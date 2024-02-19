"Мы сделали основную ошибку": Маша Ефросинина рассказала, что помогло спасти ее брак (видео)

Популярная ведущая откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. После расставания они осознали, что их брак принадлежал всем, но не им.

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Ведущая Маша Ефросинина после 11 лет брака с Тимуром Хромаевым расставались на год. В то время они по-разному видели свою дальнейшую жизнь, они занимались развитием карьеры. О том, что же помогло спасти их брак звезда рассказала в откровенном шоу на Youtube-канале.

По словам знаменитости, был период жизни, когда у нее и Тимура карьера шла вверх, подростали их дети. Однако, отношения супругов становились хуже.

"Нам казалось тогда, что мы остались родными людьми, близкими друзьями и родителями дочери. И мы так стремительно развивали наши разные карьеры. Наши жизни шли параллельными путями. Я помню, что мы решили расстаться, когда поняли, что и секс стал пустым", – поделилась Маша.

Позже пара снова воссоединилась и начала проводить больше времени только вдвоем. По словам телезвезды, большую роль в обновлении их отношений сыграл именно интим.

Фото: Instagram mashaefrosinina

"Секс обновил наш брак после развода. Мы начали встречаться, быть любовниками и никому не говорили из друзей и даже дочери. Потому что мы сделали основную ошибку. Этот брак принадлежал всем: нашей дочери, родителям, друзьям, социуму. Всем, кроме нас. А мы стали сознательными зрелыми людьми", – добавила знаменитость.

Также Маша Ефросинина, вспоминая начало отношений с Тимуром, рассказала за что ему безмерно благодарна: "Когда мы познакомились, я была в пике своего веса, страшно себе не нравилась. Меня обижали в постеле куча мудаков… Поэтому Тимуру я благодарна, и буду благодарна всю свою жизнь, за то, что он заставил меня полюбить свое тело в наиболее не приемлемом для меня состоянии". И добавила: "Он смог убедить меня, что я прекрасна".

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу, который служит в ВСУ. Звездная пара жената с 2003 года и воспитывает двух общих детей.