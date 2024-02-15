Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу, который служит в ВСУ (фото)

Звездная пара жената с 2003 года и воспитывает двух общих детей. Сейчас муж телеведущей защищает Украину от российского оккупанта.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила своего мужа Тимура Хромаева с Днем святого Валентина 2024. Кадры с возлюбленным и теплые слова звезда экрана оставила в Instagram с более 2 млн подписчиков.

В частности, мама двоих детей показала, как говорила по видеосвязи с мужем, их объятия и поцелуи.

Ефросинина вспомнила, как первая призналась в чувствах более 20 лет назад, на что Тимур лаконично ответил ей: "Спасибо".

"Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия... Только мы вдвоем знаем, что вряд ли сможем издать пособие с советами на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", — пишет телеведущая.

В частности, Маша Ефросинина призналась, что 14 февраля 2004 года пару беспокоило, чтобы их дочь не родилась на праздник всех влюбленных и не "забрала" его.

"Я злюсь, что ты оставил меня одну с детьми и проблемами... и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас", — обратилась украинская знаменитость к своему возлюбленному, который вступил в ряды ВСУ.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Звездные супруги воспитывают двух общих детей — дочь Нану и сына Александра. Они поженились в 2003 году.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина отреагировала на скандал с Ириной Фарион.

Также Фокус писал о возвращении сына Маши Ефросининой в Киев.