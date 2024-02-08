"Приняла тяжелое решение": сын Маши Ефросининой возвращается в Киев (фото)

Несмотря на агрессивные ракетные атаки со стороны России, телеведущая хочет, чтобы ее сын покинул Польшу и находился рядом с ней. Сам мальчик, по словам Маши Ефросининой, очень скучает по родине.

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Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина приняла решение перевезти свою мать и сына из Польши, где ее близкие люди находились последнее время, в Украину. Об этом Ефросинина написала в одной из сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая разместила фотографию, на которой она держит в руках чашку с кофе. К ней она добавила скриншоты сообщений о воздушной тревоге и ракетных атаках на Киев, которые произошли в среду, 7 февраля.

"Когда приняла тяжелое решение о возвращении мамы и сына в Киев", — написала Ефросинина.

Мария Ефросинина приняла непростое решение привезти своего сіна из Польши в Киев Фото: Мария Ефросинина/ Instagram

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Маша Ефросинина вывезла близких людей — маму 64-летнюю Людмилу Павловну и 7-летнего Сашу — из страны. Мальчик вернулся в Киев и сумел увидеть свою маму только практически через год после начала войны — в начале апреля 2023 года.

"Год мой сын не был дома… Дня не проходило, чтобы он не просился в Киев", — рассказала тогда Ефросинина.

Однако после этой встречи было принято решение снова увезти мальчика из страны в место, где маленький Саша мог бы быть в относительной безопасности.

Маша Ефросинина со своим сыном Сашей. После того, как мальчика увезли из страны, он очень скучал по Киеву Фото: mashaefrosinina

Несколько ранее мы писали о том, как война в Украине изменила первую леди Украины Елену Зеленскую. Ей пришлось не только принять решение мужа остаться в воюющей стране, но и научиться говорить об эмоционально тяжелых событиях войны в мировом пространстве.

Напомним, в конце августа 2023 года Маша Ефросинина трогательно поздравила с годовщиной свадьбы своего мужа и показала редкие кадры. Ефросинина отметила, что они с возлюбленным, который сейчас воюет за независимость Украины, создали дом в Киеве, родили двоих детей, построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны.