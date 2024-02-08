"Ухвалила важке рішення": син Маші Єфросиніної повертається до Києва (фото)

Попри агресивні ракетні атаки з боку Росії, телеведуча хоче, щоб її син залишив Польщу і перебував поруч із нею. Сам хлопчик, за словами Маші Єфросиніної, дуже сумує за батьківщиною.

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Українська телеведуча і громадський діяч Маша Єфросиніна ухвалила рішення перевезти свою матір і сина з Польщі, де її близькі люди перебували останнім часом, в Україну. Про це Єфросиніна написала в одній зі сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Телеведуча розмістила фотографію, на якій вона тримає в руках чашку з кавою. До неї вона додала скріншоти повідомлень про повітряну тривогу і ракетні атаки на Київ, які відбулися в середу, 7 лютого.

"Коли прийняла важке рішення про повернення мами і сина до Києва", — написала Єфросиніна.

Марія Єфросиніна прийняла непросте рішення привезти свого сіна з Польщі до Києва Фото: Марія Єфросініна/ Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Маша Єфросиніна вивезла близьких людей — маму 64-річну Людмилу Павлівну і 7-річного Сашка — з країни. Хлопчик повернувся до Києва і зумів побачити свою маму тільки практично через рік після початку війни — на початку квітня 2023 року.

"Рік мій син не був удома... Дня не минало, щоб він не просився до Києва", — розповіла тоді Єфросиніна.

Однак після цієї зустрічі було ухвалено рішення знову вивезти хлопчика з країни в місце, де маленький Сашко міг би бути у відносній безпеці.

Маша Єфросиніна зі своїм сином Сашком. Після того, як хлопчика вивезли з країни, він дуже сумував за Києвом Фото: mashaefrosinina

Дещо раніше ми писали про те, як війна в Україні змінила першу леді України Олену Зеленську. Їй довелося не тільки прийняти рішення чоловіка залишитися в країні, що воює, а й навчитися говорити про емоційно важкі події війни у світовому просторі.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року Маша Єфросиніна зворушливо привітала з річницею весілля свого чоловіка і показала рідкісні кадри. Єфросиніна зазначила, що вони з коханим, який зараз воює за незалежність України, створили будинок у Києві, народили двох дітей, побудували кар'єри, кожна з яких була спрямована на розвиток як соціальної, так і економічної складової країни.