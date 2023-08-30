Маша Ефросинина трогательно поздравила с годовщиной свадьбы своего мужа (видео)

Украинская журналистка и бизнесмен Тимур Хромаев поженились в 2003 году и воспитывают двоих детей.

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44-летняя украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина поздравила своего мужа Тимура Хромаева с 20-й годовщиной свадьбы. Архивные кадры знаменитость показала подписчикам в Instagram.

"Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-ю годовщину сделаем праздник еще круче!" У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечный лист гостей, которые прошли с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи..." — рассказала мама двоих детей, добавив, что празднования годовщины не будет вообще.

Ефросинина отметила, что они с возлюбленным, который сейчас воюет за независимость Украины, создали дом в Киеве, родили двоих детей, построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны.

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"Он, на треть осетин, на треть грузин... Я — крымчанка... Мы создали нашу Украинскую семью!" — отметила украинская журналистка, показав архивные фото со свадьбы, моменты после рождения их детей и более новые фото.

Она добавила, что россияне обязательно заплатят за горе, которое принесли Украине.

"И вот тогда мы с вами будем праздновать!" — считает Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Звездные супруги воспитывают двух общих детей — дочь Нану и сына Александра.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Машу Ефросинину заочно арестовали в России.

Также Фокус писал о реакции Маши Ефросининой на "пьяные вечеринки" в Киеве, скандал вокруг которых разгорелся зимой 2023 года.