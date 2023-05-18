"Уже начала беспокоиться": суд Москвы заочно арестовал Ефросинину за "фейки" о ВС РФ (фото)

Соответствующее решение принял 17 мая Басманный райсуд. В России считают дезинформацией посты телеведущей, однако предполагают, что она будет продолжать их писать.

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В России заочно арестовали украинскую телеведущую Машу Ефросинину. Об этом идет речь на официальном портале судов общей юрисдикции города Москва.

Согласно опубликованному постановлению Басманного районного суда Москвы от 17 мая, уголовное дело против Ефросининой было возбуждено еще 7 апреля прошлого года. Ее обвиняют в "распространении ложной информации об использовании ВС РФ".

Фото: Скриншот

Недавно, 13 марта, россияне объявили ведущую в международный розыск, а уже 17 апреля, несмотря на ее отсутствие, арестовали. В постановлении указано, что за преступление, в котором обвинена Ефросинина, дают от трех лет за решеткой.

Доказательствами распространения дезинформации об оккупантах считаются публикации женщины в Instagram, где телеведущая неоднократно комментировала войну и высказывалась в поддержку Украины.

"В настоящее время есть достаточные основания полагать, что обвиняемая, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью", — говорится в постановлении Басманного райсуда.

Как отреагировала Ефросинина?

Ефросинина сделала репост новости о своем заочном аресте в соцсетях.

"А то я уже начала беспокоиться", — прокомментировала она.

Фото: скриншот

Напомним, заочные аресты – регулярная практика в РФ. В 2022 году Басманный суд уже взял под стражу за распространение "дезинформации" о ВС РФ, экстремизме и призывах к войне Дмитрия Гордона.

Недавно, 21 апреля Лефортовский районный суд заочно арестовал главу ГУР МО Кирилла Буданова. Его обвиняют в совершении теракта.