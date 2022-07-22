Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно арестован в РФ

Решение про заочное заключение под стражу украинского журналиста принял Басманный суд Москвы. Телеведущего обвиняют в публичных призывах развязать "агрессивную войну" и "возбуждении ненависти".

Дмитрий Гордон заочно арестован и заключен под стражу в России. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, экстремизме и призывах к агрессивной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

До этого СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовные дела по сразу трем статьям: части 2 статьи 354 (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием СМИ), пункта "б" части 2 статьи 282 (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ), и по новой статье 207.3 УК РФ, которая появилась только 4 марта этого года (Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Российские СМИ утверждают, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала "призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия". Также журналист якобы публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения.

А еще российские СМИ пишут, что Гордон распространяет "заведомо ложную информацию" о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Как на заочное заключение отреагировал Гордон?

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист и телеведущий в Instagram. Ранее он называл Владимира Путина, президента РФ, "Гитлером современности" и "военным преступником", а российских военных "нацистами".

Напомним, Дмитрий Гордон и, правда, упоминал ядерное оружие в эфире украинского телеканала, но в контексте того, как Джо Байдену, президенту США, следовало бы разговаривать с Путиным.