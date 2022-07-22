Українського журналіста Дмитра Гордона заочно заарештували в РФ

Рішення про заочне взяття під варту українського журналіста ухвалив Басманний суд Москви. Телеведучого звинувачують у публічних закликах розв'язати "агресивну війну" та "збудження ненависті".

Дмитра Гордона заочно заарештовано та взято під варту в Росії. Його звинувачують у поширенні фейків про ЗС РФ, екстремізм і заклики до агресивної війни. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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"Судом задоволено клопотання щодо Дмитра Гордона про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно", — сказали в пресслужбі Басманного суду Москви.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українського журналіста Дмитра Гордона.

До цього СК РФ порушив стосовно Гордона кримінальні справи за відразу трьома статтями: частини 2 статті 354 (Публічні заклики до розв'язання агресивної війни, вчинені з використанням ЗМІ), пункту "б" частини 2 статті 282 (Дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі з використанням ЗМІ), та за новою статтею 207.3 КК РФ, яка з'явилася лише 4 березня цього року (Публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації, що містить дані про використання ЗС РФ).

Російські ЗМІ стверджують, що Гордон у прямому ефірі українського телеканалу "закликав здійснити збройний напад на РФ і розв'язати проти країни війну з використанням ядерної зброї". Також журналіст нібито публічно закликав до знищення громадян РФ за ознаками національності, мови та походження.

А ще російські ЗМІ пишуть, що Гордон поширює "завідомо неправдиву інформацію" про бомбардування й артилерійські обстріли цивільної інфраструктури та мирних громадян.

Як на заочний висновок відреагував Гордон?

"МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплять. Слава Україні!" — відреагував журналіст і телеведучий у Instagram. Раніше він називав Володимира Путіна, президента РФ, "Гітлером сучасності" й "воєнним злочинцем", а російських військових "нацистами".

Нагадаємо, Дмитро Гордон справді згадував ядерну зброю в ефірі українського телеканалу, але в контексті того, як Джо Байдену, президенту США, варто було б розмовляти з Путіним.