Погрожував ядерною зброєю: у Росії завели на Дмитра Гордона справу за трьома статтями

Журналіст у прямому ефірі заявив, що США мають говорити з країною-агресором лише з позиції сили та не допускати шантажу.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу на українського журналіста Дмитра Гордона. Про це повідомила пресслужба відомства в Telegram.

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Гордон, на думку правоохоронців, публічно закликав до "розв'язання агресивної війни та екстремістських дій, а також поширював неправдиву інформацію" про ворожу армію.

"Гордон в ефірі українського телеканалу закликав вчинити збройний напад на Росію та розв'язати агресивну війну з використанням ядерної зброї", – заявили у Слідкомі.

Приводом для початку справи став нібито заклик Гордона "знищувати громадян РФ", а також повідомлення в його YouTube-каналі про бомбардування та артобстріли ЗС РФ громадянської інфраструктури та мирних жителів.

"Слідством буде вжито заходів для оголошення Гордона в розшук", — заявили у відомстві.

Справа на Гордона – що казав журналіст

В ефірі телеканалу "Україна 24" 18 березня Дмитро Гордон порадив президенту США Джо Байдену, як розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним. На думку журналіста, діалог з агресором треба вести лише з позиції сили.

"Ти хочеш нас шантажувати ядерною зброєю? Ти хочеш намагатися розмовляти з великою країною з позиції сили? Так не буде, якщо ти шантажуватимеш США ядерною зброєю, ми на тебе її скинемо і поховаємо тебе разом з твоєю фашистською країною. Так керівник наддержави повинен говорити з цим покидьком (з Путіним)", – сказав Гордон.

Цивілізований світ, за словами Гордона, має достатньо можливостей, щоб "поставити хрест або вбити кілок у могилу Путіна".

Нагадаємо, що 20 березня російські військові завдали удар по торговому центру Ретровіль у Києві. Загалом загинуло 8 людей.

Сьогодні, 21 березня, 12 європейських країн та США підписали заяву "Про необхідність модернізації протиповітряної оборони України".

Міноборони РФ наразі визнає смерть 498 загиблих військових під час війни в Україні. Деякі російські видання вже змінюють формулювання причин смерті російських солдатів. ЗМІ почали писати "загинув у ході спецоперації із захисту "ДНР", "ЛНР", Вітчизни та Мирного Неба над Росією в Україні у 2022 році" або "Загинув у ході спецоперації із захисту "ДНР" та "ЛНР".