Угрожал ядерным оружием: в России завели на Дмитрия Гордона дело по трем статьям
Журналист в прямом эфире заявил, что США должны говорить со страной-агрессором только с позиции силы и не допускать шантаж.
Следственный комитет России завел уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Гордон, по мнению правоохранителей, публично призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям, а также распространял ложную информацию" о вражеской армии.
"Гордон в эфире украинского телеканала призывал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать агрессивную войну с использованием ядерного оружия", – заявили в следкоме.
Поводом для начала дела стал якобы призыв Гордона "уничтожать граждан РФ", а также сообщения в его YouTube-канале о бомбардировках и артобстрелах ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирных жителей.
"Следствием будут приняты меры для объявления Гордона в розыск", — заявили в ведомстве.
Дело на Гордона – что говорил журналист
В эфире телеканала "Украина 24" 18 марта Дмитрий Гордон дал совет президенту США Джо Байдену, как разговаривать с российскими президентом Владимиром Путиным. По мнению журналиста, диалог с агрессором надо вести только с позиции силы.
"Ты хочешь нас шантажировать ядерным оружием? Ты хочешь пытаться разговаривать с великой страной с позиции силы? Так не будет, если ты будешь шантажировать США ядерным орудием, мы на тебя его сбросим и похороним тебя вместе с твоей фашистской страной. Так руководитель сверхдержавы должен говорить с этим подонком (с Путиным)", – сказал Гордон.
Цивилизованный мир, по словам Гордона, имеет достаточно возможностей, чтобы "поставить крест или вбить кол в могилу Путина".
Напомним, что 20 марта российские военные нанесли удар по торговому центру Ретровиль в Киеве. В общей сложности погибло 8 человек.
Сегодня, 21 марта, 12 европейских стран и США подписали заявление "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины".
Минобороны РФ пока признает смерть 498 погибших военных во время войны в Украине. Некоторые российские издания уже меняют формулировку причины смерти российских солдат. СМИ начали писать "погиб в ходе спецоперации по защите "ДНР", "ЛНР", Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году" или "Погиб в ходе спецоперации по защите "ДНР" и "ЛНР".