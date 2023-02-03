Маша Ефросинина резко отреагировала на скандал с "пьяными" вечеринками в Киеве

Знаменитость напомнила о положениях Стамбульской конвенции.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко отреагировала на скандал с вечеринками в Киеве, на которых публично издевались над девушками.

Звезда экрана и общественный деятель отметила, что даже если она будет идти голая по Крещатику с надписью на груди "я люблю, когда меня насилуют", это не дает никому никакого права касаться человека физически без его согласия.

"…не дает никаких оправданий этого, тем более, на широкую общественность! Все вышеперечисленное является единственным и непоколебимо преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской Конвенции", — обратилась к подписчикам телеведущая.

Отметим, что 1 февраля 2023 года в Сети разгорелся скандал вокруг "пьяных" вечеринок в столице Украины, на которых парни из Ивано-Франковска "накачивали" девушек транквилизаторами и издевались над ними на камеру. Юные блогеры отмечали, что таким образом снимали стримы, на которых собирали средства на помощь ВСУ. Впрочем, скорая реакция Сети привела к иванофранковцам полицейских сразу на следующий день.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал в своем ежедневном обращении и отметил, что насилию в Украине нет места.

Напомним, Маша Ефросинина стала рекламным лицом модного бренда Hugo Boss.

Также Фокус писал о признании Маши Ефросининой в России террористкой.