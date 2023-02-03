Маша Єфросиніна різко відреагувала на скандал з "п'яними" вечірками в Києві

Знаменитість наголосила на положеннях Стамбульської конвенції.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна різко відреагувала на скандал з вечірками в Києві, на яких публічно знущалися з дівчат.

Зірка екрану та громадська діяка зазначила, що навіть якщо вона йтиме гола Хрещатиком з написом на грудях "я люблю, коли мене ґвалтують", це не дає нікому жодного права торкатися людини фізично без її згоди.

"…не надає жодних виправдань зніманню цього, тим паче, на широкий загал! Все вищеперераховане є єдино і непохитно злочином, насильством та порушенням закону та Стамбульської Конвенції", — звернулася до підписників телеведуча.

Зазначимо, що 1 лютого 2023 в мережі розгорівся скандал навколо "п'яних" вечірок у столиці України, на яких хлопці з Івано-Франківська "накачували" дівчат транквілізаторами та знущалися з них на камеру. Юні блогери зазначали, що таким чином знімали стріми, на яких збирали кошти на допомогу ЗСУ. Втім, швидка реакція мережі привела до іванофранківців поліцейських одразу на наступний день.

Президент Володимир Зеленський також відреагував у своєму щоденному зверненні та зазначив, що насильству в Україні місця немає.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна стала рекламним обличчям модного бренду Hugo Boss.

Також Фокус писав про визнання Маші Єфросиніної в Росії терористкою.