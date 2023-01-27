У розшуку в росіян: ведучу Машу Єфросиніну визнали в РФ "терористкою"

Дані про українку з'явилися на сайті "Росфінмоніторингу". Блогерка неодноразово писала у своїх соцмережах про російське вторгнення та звірства окупантів на території України.

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Українську телеведучу та громадську діячку Марію Єфросиніну внесли до російського списку терористів та екстремістів. Відповідна інформація про неї з'явилася в п'ятницю, 27 січня, у реєстрі на сайті "Росфінмоніторингу".

Список людей, визнаних у країні-агресорі терористами та екстремістами, розміщений у розділі під назвою "Перелік організацій та фізичних осіб щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

"Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР", — йдеться у довідці російського відомства про ведучу.

Інформацію про Єфросініну також внесено до бази розшуку правоохоронних органів РФ. Проте статтю, за якою росіяни "розшукують" громадянку України, не вказано.

Марія Єфросиніна неодноразово на своїй сторінці в Instagram розповідала про повномасштабну війну в Україні та жорстокі дії росіян на території країни. При цьому вона коментує інформацію, що розповсюджується пропагандою РФ.

Так, у листопаді минулого року, коли в мережі з'явилося інтерв'ю російської ведучої Ангеліни Вовк, в якому та заявила, що хоче вирушити на фронт "переконувати ЗСУ не воювати", Єфросиніна написала :

"Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлять, що живуть з трухою замість мізків!"

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Росії визнали стару пісню репера Оксимірона "Останній дзвінок" екстремістською. Московський суд задовольнив клопотання прокуратури, яка охарактеризувала композицію як пропаганду ідей тероризму. Наразі доступ до пісні обмежений на всій території РФ.

Інтернет-видання ASTRA 26 жовтня 2022 року повідомило, що в країні-агресорі порушили кримінальну справу за образу українців через пост у соцмережах.