В розыске у россиян: ведущую Машу Ефросинину признали в РФ "террористкой"

Данные об украинке появились на сайте "Росфинмониторинга". Блогер неоднократно писала в своих соцсетях о российском вторжении и зверствах оккупантов на территории Украины.

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Украинскую телеведущую и общественную деятельницу Марию Ефросинину внесли в российский список террористов и экстремистов. Соответствующая информация о ней появилась в пятницу, 27 января, в реестре на сайте "Росфинмониторинга".

Список людей, признанных в стране-агрессоре террористами и экстремистами, размещен в разделе под названием "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

"Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", — говорится в справке российского ведомства о ведущей.

Информация о Ефросининой также внесена в базу розыска правоохранительных органов РФ. Однако статья, по которой россияне "разыскивают" гражданку Украины, не указана.

Мария Ефросинина неоднократно на своей странице в Instagram рассказывала о полномасштабной войне в Украине и жестоких действиях россиян на территории страны. При этом она комментирует и распространяемую пропагандой РФ информацию.

Так, в ноябре прошлого года, когда в сети появилось интервью российской ведущей Ангелины Вовк, в котором та заявила, что хочет отправиться на фронт "убеждать ВСУ не воевать", Ефросинина написала:

"Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов!"

Напомним, в октябре прошлого года в России признали старую песню рэпера Оксимирона "Последний звонок" экстремистской. Московский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая охарактеризовала композицию, как пропаганду идей терроризма. Сейчас доступ к песне ограничен на всей территории РФ.

Интернет-издание ASTRA 26 октября 2022 года сообщило, что в стране-агрессоре возбудили уголовное дело за оскорбление украинцев из-за поста в соцсетях.