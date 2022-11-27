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Мир Российско-украинская война

Ведущая "Спокойной ночи, малыши" заявила, что хочет отправиться на фронт "убеждать ВСУ не воевать"

Ангелина Вовк
Фото: Скриншот | Ведущая "Спокойной ночи, малыши" предложила прекратить войну в Украине с помощью свиньи и зайца

Российская ведущая Ангелина Вовк считает, что с помощью кукол Хрюши и Степашки она может заставить солдат ВСУ прекратить сопротивление.

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В эфире одного из российских телеканалов бывшая ведущая телепередачи для детей "Спокойной ночи, малыши", которая долгое время выходила в эфир еще в СССР, а затем и в России, заявила о своем варианте прекращения войны в Украине.

Ангелина Вовк заявила, что хочет поехать на фронт вместе с куклами Хрюшей и Степашкой, чтобы убедить украинских военных "перестать воевать". Но самое интересное, что по мнению Вовк, прекращение войны можно добиться именно убеждением солдат ВСУ прекратить сопротивление.

Хрюша, Степашка Fullscreen
Ангелина Вовк заявила, что хочет поехать на фронт вместе с куклами Хрюшей и Степашкой, чтобы убедить украинских военных "перестать воевать"
Фото: Youtube

"Нужно остановить ту сторону (украинскую армию – прим. ред.). Я возьму Хрюшу и Степашку (куклы свиньи и зайца, которые были персонажами и соведущими в детской передаче) и поеду на фронт. Я обращусь к украинцам, а у меня тоже ведь есть украинская кровь и я читала сказки и им, и когда зазвучит мелодия из передачи "Спокойной ночи, малыши", то я думаю вдруг меня услышат. Они услышат мой голос, и я скажу: дорогие девочки и мальчики, остановитесь, вы же хорошие".

Ангелина Вовк, которая родилась в Иркутской области России в 1942 году была популярной теле- и радиоведущей в бывшем СССР, а затем и в России. Она получила звание народной артистки РФ в 2019 году. Что касается детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши", то эта программа появилась впервые на советском телевидении еще в 1964 году и с тех пор выходит в эфир уже на российском ТВ. Но Ангелина Вовк уже не является ведущей этой телепередачи.

Как уже писал Фокус, голливудская актриса Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине. В своем видеообращении она не упомянула о России как стране-агрессоре.

В то же время, как уже писал Фокус, аналитики Института изучения войны считают, что темпы военный действий и ВСУ, и ВС РФ ускорятся в ближайшие недели.