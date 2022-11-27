Ведущая "Спокойной ночи, малыши" заявила, что хочет отправиться на фронт "убеждать ВСУ не воевать"

Российская ведущая Ангелина Вовк считает, что с помощью кукол Хрюши и Степашки она может заставить солдат ВСУ прекратить сопротивление.

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В эфире одного из российских телеканалов бывшая ведущая телепередачи для детей "Спокойной ночи, малыши", которая долгое время выходила в эфир еще в СССР, а затем и в России, заявила о своем варианте прекращения войны в Украине.

Ангелина Вовк заявила, что хочет поехать на фронт вместе с куклами Хрюшей и Степашкой, чтобы убедить украинских военных "перестать воевать". Но самое интересное, что по мнению Вовк, прекращение войны можно добиться именно убеждением солдат ВСУ прекратить сопротивление.

[ + – ] Ангелина Вовк заявила, что хочет поехать на фронт вместе с куклами Хрюшей и Степашкой, чтобы убедить украинских военных "перестать воевать" Фото: Youtube

"Нужно остановить ту сторону (украинскую армию – прим. ред.). Я возьму Хрюшу и Степашку (куклы свиньи и зайца, которые были персонажами и соведущими в детской передаче) и поеду на фронт. Я обращусь к украинцам, а у меня тоже ведь есть украинская кровь и я читала сказки и им, и когда зазвучит мелодия из передачи "Спокойной ночи, малыши", то я думаю вдруг меня услышат. Они услышат мой голос, и я скажу: дорогие девочки и мальчики, остановитесь, вы же хорошие".

Ангелина Вовк, которая родилась в Иркутской области России в 1942 году была популярной теле- и радиоведущей в бывшем СССР, а затем и в России. Она получила звание народной артистки РФ в 2019 году. Что касается детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши", то эта программа появилась впервые на советском телевидении еще в 1964 году и с тех пор выходит в эфир уже на российском ТВ. Но Ангелина Вовк уже не является ведущей этой телепередачи.

Как уже писал Фокус, голливудская актриса Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине. В своем видеообращении она не упомянула о России как стране-агрессоре.

В то же время, как уже писал Фокус, аналитики Института изучения войны считают, что темпы военный действий и ВСУ, и ВС РФ ускорятся в ближайшие недели.