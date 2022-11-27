Темп войны в Украине ускорится в ближайшее время: в ISW назвали причину

Общий темп военных операций, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку земля на театре военных действий замерзает, позволив войскам более эффективно наступать.

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Общий темп проведения военных операций на фронтах в Украине несколько замедлился из-за того, что погодные условия ухудшились. Но аналитики предполагают, что все изменится уже в ближайшие недели. Основной причиной аналитики называют снижение температуры воздуха, что приведет к замерзанию земли и таким образом это даст возможность ускорить темп боевых действий как ВСУ, так и российский войск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 26 ноября 2022 года.

Фото: Institute for the study of war

В отчете Института изучения войны сказано, что на юге и востоке Украины вдоль линии фронта военные операции и украинской армии, и ВС РФ в последние дни усложнились из-за сильных дождей и появившейся грязи.

Но аналитики прогнозируют, что уже на следующей неделе температура воздуха в Украине снизится и это приведет к замерзанию земли, что в свою очередь позволит ускорить боевые действия обеих армий, так как повысится возможность перемещения войск и техники.

Фото: Institute for the study of war

Например, начиная с понедельника 28 ноября по воскресенье, 4 декабря, температура воздуха на линии фронта в районе Сватово и Кременной снизится до нуля или даже будет еще ниже. Аналитики прогнозируют, что таким образом земля промерзнет и темпы военных операций могут ускориться уже к следующим выходным.

Но, как сказано в отчете ISW, пока неясно воспользуется ли ВСУ или армия РФ такой возможностью, чтобы начать крупную наступательную или контрнаступательную операцию.

Как уже писал Фокус, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал свой прогноз относительно сроков окончания войны в Украине. Также он осудил лидеров европейских стран за то, что они поздно осознали тот факт, что РФ все-таки начнет вторжение в Украину.

Также Фокус писал о том, что по словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Россия готовит новую волну мобилизации.