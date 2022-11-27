Темп війни в Україні прискориться найближчим часом: в ISW назвали причину

Загальний темп військових операцій, ймовірно, прискориться найближчими тижнями, оскільки земля на театрі воєнних дій замерзає, дозволяючи військам ефективніше наступати.

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Загальний темп проведення військових операцій на фронтах в Україні дещо сповільнився через погіршення погодних умов. Але аналітики припускають, що все зміниться вже найближчими тижнями. Основною причиною аналітики називають зниження температури повітря, що призведе до замерзання землі і, таким чином, це дасть можливість прискорити темп бойових дій як ЗСУ, так і російських військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 листопада 2022 року.

Фото: Institute for the study of war

У звіті Інституту вивчення війни сказано, що на півдні і сході України вздовж лінії фронту військові операції і української армії, і ЗС РФ в останні дні ускладнилися через сильні дощі і бруду.

Але аналітики прогнозують, що вже наступного тижня температура повітря в Україні знизиться і це призведе до замерзання землі, що, зі свого боку, дозволить прискорити бойові дії обох армій, оскільки підвищиться можливість переміщення військ та техніки.

Фото: Institute for the study of war

Наприклад, починаючи з понеділка 28 листопада по неділю, 4 грудня, температура повітря на лінії фронту в районі Сватове та Кремінній знизиться до нуля або навіть буде ще нижчою. Аналітики прогнозують, що таким чином земля промерзне і темпи військових операцій можуть прискоритися вже наступних вихідних.

Але, як сказано у звіті ISW, поки неясно Ю скористається ЗСУ чи армія РФ такою можливістю, щоб розпочати велику наступальну чи контрнаступальну операцію.

Як уже писав Фокус, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив свій прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні. Також він засудив лідерів європейських країн за те, що вони пізно усвідомили той факт, що РФ таки розпочне вторгнення в Україну.

Також Фокус писав про те, що, за словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Росія готує нову хвилю мобілізації.