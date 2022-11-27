"Найближчі місяці будуть важкими": прем'єр Польщі розповів, коли закінчиться війна в Україні

За словами глави польського уряду, Москва хоче поставити Київ навколішки. Росія обстрілює об'єкти громадянської інфраструктури, намагаючись викликати гуманітарну катастрофу в усій Україні

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку України. Він провів зустріч зі своїми колегами з України та Литви у рамках конференції "Grain from Ukraine", на якій політики обговорили спільні зусилля в умовах вторгнення Росії до України. Про це повідомляє Newsweek.

Повідомляється, що Моравецький у суботу подвоїв заклики підтримати Україну у відображенні російського вторгнення. Глава польського уряду засудив європейських лідерів за те, що вони "надто пізно" усвідомили, що президент Росії Володимир Путін планував вдертися в Україну.

"Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії, тому сьогодні ми не можемо зволікати з наданням допомоги Україні. Ця війна закінчиться, коли буде відвойовано кожний будинок, кожну школу, кожну лікарню та кожну дорогу", — сказав Моравецький.

Видання пише, що Моравецький був стійким прихильником України протягом усього конфлікту.

"Найближчі місяці можуть бути дуже і дуже важкими, адже наближається зима, а росіяни заздалегідь обстрілюють енергетичну інфраструктуру, позбавляючи людей в Україні електрики, тепла та призводячи до гуманітарної катастрофи", — сказав він.

Крім того, Моравецький заявив, як пише його канцелярія у Twitter, що Росії не вдалося знищити Україну у військовому відношенні, вони не змогли перемогти її у фінансовому плані. Він упевнений, що зараз Кремль хоче викликати голод в Африці, щоб спричинити міграційну кризу та тиснути з її допомогою на Європу.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща відмовилася від німецьких систем Patriot та винищувачів Eurofighter на користь України. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, запропоновані Польщі бойові літаки та системи ППО потрібно передати Україні. Вони підвищать безпеку на східному кордоні країни та захистять від нових жертв та блекаутів.

Ще нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, що Польща шукає підтримки ФРН для запровадження санкцій проти нафтопроводу "Дружба". За інформацією журналістів, якщо обмеження буде введено, то Польща зможе відмовитися від угоди щодо купівлі російської нафти у 2023 році без штрафів.

Також повідомлялося, що журналісти WP з'ясували, що американського репортера звільнили за статтю про російську атаку на Польщу. Американський журналіст надав інформаційному агентству Associated Press неправдиву інформацію про падіння ракет на території Польщі.