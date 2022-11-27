"Ближайшие месяцы будут тяжелыми": премьер Польши рассказал, когда закончится война в Украине

По словам главы польского правительства, Москва хочет поставить Киев на колени. Россия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу во всей Украине

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свою поддержку Украины. Он провел встречу со своими коллегами из Украины и Литвы в рамках конференции "Grain from Ukraine", на которой политики обсудили совместные усилия в условиях вторжения России в Украину. Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что Моравецкий в субботу удвоил призывы поддержать Украину в отражении российского вторжения. Глава польского правительства осудил европейских лидеров за то, что они "слишком поздно" осознали, что президент России Владимир Путин планировал вторгнуться в Украину.

"Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине. Эта война закончится, когда будет отвоеван каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога", — сказал Моравецкий.

Издание пишет, что Моравецкий был стойким сторонником Украины на протяжении всего конфликта.

"Ближайшие месяцы могут быть очень и очень трудными, ведь приближается зима, а россияне заранее обстреливают энергетическую инфраструктуру, лишая людей в Украине электричества, тепла и приводя к гуманитарной катастрофе", — сказал он.

Кроме того, Моравецкий заявил, как пишет его канцелярия в Twitter, что России не удалось уничтожить Украину в военном отношении, они не смогли победить ее в финансовом плане. Он уверен, что сейчас Кремль хочет вызвать голод в Африке, чтобы вызвать миграционный кризис и давить с его помощью на Европу.

Ранее Фокус сообщал, что Польша отказалась от немецких систем Patriot и истребителей Eurofighter в пользу Украины. По словам министра обороны Мариуша Блащака, предложенные Польше боевые самолеты и системы ПВО нужно передать Украине. Они повысят безопасность на восточной границе страны и защитят от новых жертв и блэкаутов.

Еще напомним, что в СМИ сообщили, что Польша ищет поддержки ФРГ для введения санкций против нефтепровода "Дружба". По информации журналистов, если ограничения будут введены, то Польша сможет отказаться от сделки по покупке российской нефти в 2023 году без штрафов.

Также сообщалось, что журналисты WP выяснили, что американского репортера уволили за статью о российской атаке на Польшу. Американский журналист предоставил информационному агентству Associated Press ложную информацию о падении ракет на территории Польши.