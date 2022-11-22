"Для защиты достоверности": американского репортера уволили за статью о российской атаке на Польшу, — WP

Американский журналист предоставил информационному агентству Associated Press ложную информацию о падении ракет на территории Польши. Из-за этого многие СМИ распространяли неправдивые данные.

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Международное издание Associated Press (AP) уволило репортера по национальной безопасности, который на прошлой неделе предоставил ложную информацию о падении ракет Польше. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что из-за сообщения 35-летнего Джеймса ЛаПорты широко распространились неточные данные и предупреждения о том, что именно российские ракеты упали на ферму в польском Пшеводове.

Издание пишет, что чрез несколько часов после инцидента на сайте Associated Press появилось новостное сообщение о том, что неназванный "высокопоставленный представитель американской разведки утверждает, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека".

Эта информация, как сообщается, оказалась неверной. Официальные лица в Польше и Европейском союзе позже заявили, что, по их мнению, единственная ракета, выпущенная украинскими войсками, сбилась с курса и приземлилась над границей в Польше.

Журналисты пишут, что первоначальное предупреждение AP, разосланное тысячам новостных агентств по всему миру, предполагало новую эскалацию российского вторжения в Украину. Так, Польша является членом НАТО, и нападение России на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада в соответствии с положениями договора о взаимной самообороне.

В материале говорится, что уже через день AP заменило новостное сообщение, добавив приписку о том, что источник оказался неправ.

"Последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от нападения России", — цитирует новость WP.

Как отреагировали в AP?

Издание также пишет, что сам журналист ЛаПорта отказался от комментариев. Бывший морской пехотинец США, служивший в Афганистане, он присоединился к AP в апреле 2020 года после нескольких лет работы внештатным репортером. Он освещал военные дела и вопросы национальной безопасности для службы новостей.

Кроме того, как сообщается, в Associated Press отказались назвать ЛаПорту источником новостного сообщения. В своем заявлении представитель СМИ Лорен Истон сказала, что отчеты были точными, справедливыми и основанными на фактах.

"Мы соблюдаем эти стандарты и применяем их, в том числе в отношении использования анонимных источников. Когда наши стандарты нарушаются, мы должны предпринять шаги, необходимые для защиты достоверности новостного сообщения", — заявила она.

Путаница и непонимание

Журналисты WP пишут, что сообщения их коллег из AP показывают некоторую путаницу и непонимание во время подготовки ошибочного новостного сообщения. Так, ЛаПорта поделился информацией от официального представителя разведки США через несколько часов после инцидента.

Издание пишет, что редакторы AP обсуждали, стоит ли публиковать материал. Один из редакторов спросил, следует ли AP сообщить об этом по наводке ЛаПорты, или потребуется подтверждение из другого источника из Польши?

После дальнейшего обсуждения второй редактор сказала, что "проголосовала бы" за публикацию предупреждения, добавив, что не может представить, чтобы источник в американской разведке ошибался.

Но человек в Associated Press, знакомый с более широкими разговорами вокруг этой истории в тот день, сказал, что ЛаПорта также сообщил своим редакторам, что старший менеджер уже проверил источник наводки, и у него сложилось впечатление, что материал одобрен.

Ранее Фокус писал, что первоначало сообщалось о двух ракетах, которые упали на территории Польши в день, когда РФ массировано обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. В результате инцидента погибли два человека.

Затем стало известно, что в распоряжении польских следователей есть видеозапись, которая позволит восстановить хронологию падения снаряда возле границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты. Он считает, что предотвратить катастрофу в Пшеводове было практически невозможно.