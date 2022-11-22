"Для захисту достовірності": американського репортера звільнили за статтю про російську атаку на Польщу, — WP

Американський журналіст надав інформаційному агентству Associated Press неправдиву інформацію про падіння ракет на території Польщі. Через це багато ЗМІ поширювали неправдиві дані.

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Міжнародне видання Associated Press (AP) звільнило репортера з національної безпеки, який минулого тижня надав неправдиву інформацію про падіння ракет у Польщі. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що через повідомлення 35-річного Джеймса ЛаПорта широко поширилися неточні дані та попередження, що саме російські ракети впали на ферму в польському Пшеводові.

Видання пише, що через кілька годин після інциденту на сайті Associated Press з'явилося повідомлення про те, що неназваний "високопоставлений представник американської розвідки стверджує, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули дві людини".

Ця інформація, як повідомляється, виявилася неправильною. Офіційні особи у Польщі та Європейському Союзі пізніше заявили, що, на їхню думку, єдина ракета, випущена українськими військами, збилася з курсу та приземлилася над кордоном у Польщі.

Журналісти пишуть, що початкове попередження AP, розіслане тисячам агентств новин по всьому світу, передбачало нову ескалацію російського вторгнення в Україну. Так, Польща є членом НАТО, і напад Росії на її територію міг викликати військову відповідь Заходу відповідно до положень договору про взаємну самооборону.

У матеріалі йдеться, що вже через день AP замінило новинне повідомлення, додавши приписку про те, що джерело виявилося неправим.

"Наступні повідомлення показали, що ракети зроблені в Росії і, найімовірніше, їх випустила Україна для захисту від нападу Росії", — цитує новину WP.

Як відреагували на AP?

Видання також пише, що сам журналіст ЛаПорта відмовився від коментарів. Колишній морський піхотинець США, який служив в Афганістані, він приєднався до AP у квітні 2020 року після кількох років роботи позаштатним репортером. Він висвітлював воєнні речі та питання національної безпеки для служби новин.

Крім того, як повідомляється, в Associated Press відмовилися назвати ЛаПорта джерелом повідомлення новин. У своїй заяві представниця ЗМІ Лорен Істон сказала, що звіти були точними, справедливими та заснованими на фактах.

"Ми дотримуємося цих стандартів і застосовуємо їх, зокрема щодо використання анонімних джерел. Коли наші стандарти порушуються, ми повинні зробити кроки, необхідні для захисту достовірності повідомлення новин", — заявила вона.

Плутанина та нерозуміння

Журналісти WP пишуть, що повідомлення їхніх колег з AP показують деяку плутанину та нерозуміння під час підготовки помилкового повідомлення новин. Так, ЛаПорта поділився інформацією від офіційного представника розвідки США за кілька годин після інциденту.

Редактори AP обговорювали, чи варто публікувати матеріал. Один із редакторів запитав, чи слід AP повідомити про це за наведенням ЛаПорта, чи потрібно буде підтвердження з іншого джерела з Польщі?

Після подальшого обговорення другий редактор сказала, що "проголосувала б" за публікацію попередження, додавши, що не може уявити, щоб джерело в американській розвідці помилялося.

Але людина в Associated Press, знайома з ширшими розмовами навколо цієї історії того дня, сказала, що ЛаПорта також повідомив своїх редакторів, що старший менеджер вже перевірив джерело наведення, і в нього склалося враження, що матеріал схвалений.

Раніше Фокус писав, що спочатку повідомлялося про дві ракети, які впали на території Польщі в день, коли РФ масовано обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Потім стало відомо, що у розпорядженні польських слідчих є відеозапис, який дозволить відновити хронологію падіння снаряда біля кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети. Він вважає, що запобігти катастрофі у Пшеводові було практично неможливо.