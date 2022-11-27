Ведуча "Спокойной ночи, малыши" заявила, що хоче вирушити на фронт "переконувати ЗСУ не воювати"

Російська ведуча Ангеліна Вовк вважає, що за допомогою ляльок Хрюші і Степашки вона може змусити солдатів ЗСУ припинити опір.

Related video

В ефірі одного з російських телеканалів колишня ведуча телепередачі для дітей "Спокойной ночи, малыши", яка довгий час виходила в ефір ще в СРСР, а потім і в Росії, заявила про свій варіант припинення війни в Україні.

Ангеліна Вовк заявила, що хоче поїхати на фронт разом із ляльками Хрюшею та Степашкою, щоб переконати українських військових "перестати воювати". Але найцікавіше, що на думку Вовк, припинення війни можна домогтися саме переконанням солдатів ЗСУ припинити опір.

[ + – ] Ангеліна Вовк заявила, що хоче поїхати на фронт разом із ляльками Хрюшею та Степашкою, щоб переконати українських військових "перестати воювати" Фото: dog-drone

"Потрібно зупинити той бік (українську армію — прим. ред.). Я візьму Хрюшу та Степашку (ляльки свині та зайця, які були персонажами та співведучими в дитячій передачі) і поїду на фронт. Я звернуся до українців, а в мене теж адже є українська кров і я читала казки і їм, і коли зазвучить мелодія з передачі "Спокойной ночи, малыши", то я думаю раптом мене почують. Вони почують мій голос, і я скажу: дорогі дівчатка і хлопчики, зупиніться, ви ж хороші" .

Ангеліна Вовк, яка народилася в Іркутській області Росії в 1942 році, була популярною теле- і радіоведучою в колишньому СРСР, а потім і в Росії. Вона отримала звання народної артистки РФ у 2019 році. Що стосується дитячої телепередачі "Спокойной ночи, малыши", то ця програма з'явилася вперше на радянському телебаченні ще у 1964 році і відтоді виходить в ефір вже на російському ТБ. Але Ангеліна Вовк уже не є ведучою цієї телепередачі.

Як уже писав Фокус, голлівудська актриса Пенелопа Крус оскандалилася заявою про війну в Україні. У своєму відеозверненні вона не згадала про Росію як країну-агресора.

Водночас, як уже писав Фокус, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що темпи воєнних дій і ЗСУ, і ЗС РФ прискоряться найближчими тижнями.