Пенелопа Крус оскандалилася заявою про війну в Україні (відео)

Знаменитість не згадала про Росію як країну-агресорку.

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48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус зробила провокативну заяву щодо війни в Україні. Відповідним відео вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Зірка фільму "Пірати Карибського моря" разом з організацією UNICEF хотіла привернути увагу громадськості до проблеми голоду у країнах Африки. Головною причиною нестачі їжі вона називаю війну в Україні, проте навіть не згадує Росію, яка і розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022.

"Війна в Україні продовжує завдавати страждань тисячам дітей та їхнім родинам. На додачу це впливає на ціну продуктів, і через нескінченну посуху тисячі сімей в таких країнах як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан під загрозою. Я з великим сумом дивлюся на фото дітей, які страждають від гострого недоїдання", — зазначає іспанська акторка.

[ + – ] Пенелопа Крус

Втім, українці не пройшли повз свіже відео знаменитості.

"А як же українські діти?", "Війну розпочала Росія!", "Як щодо відповідальності Росії", — пишуть у коментарях.

Наразі Крус не відреагувала на хвилю хейту щодо її заяв.

З початку повномасштабної агресії Україну відвідала низка світових знаменитостей. Зокрема Анджеліна Джолі, Джессіка Честейн, Бен Стіллер та інші. Ще десятки селебриті висловлювали свою позицію у соціальних мережах з мільйонами підписників.

Нагадаємо, тим часом голлівудські зірки Бен Аффлек та Дженніфер Лопес поспілкувалися з Офісом президента України.

Також Фокус писав про озвучування Кірою Найтлі щоденника про війну школярки з Харкова.