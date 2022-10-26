Зірка екранів зізналася, що вважає за честь бути причасною до цієї історії.

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37-річна англійська акторка Кіра Найтлі озвучила щоденник української школярки з Харкова. Про це повідомляє видавництво Тhe Вookseller. Саме воно виграло права на публікацію унікальної книги.

Зірка фільмів "Пірати Карибського моря" та "Гордість та упередження" записала аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалецької "Ти не знаєш, що таке війна".

Українська дитина описала життя у воєнному Харкові під час бомбардувань та обстрілів у перші дні повномасштабного вторгнення. У цей час Єва зі своєю бабусею сиділа в підвалі.

"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", — зізналася 37-річна англійська акторка.

[ + – ] Кіра Найтлі

Зірка "Піратів Карибського моря" додала, що розповіді української школярки справили значне враження на неї. А аудіоменеджер похвалив акторку за точну передачу емоцій та проникливості історії харків'янки.

"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї", — зазначають у видавництві.

Озвучка Кіри Найтлі стала доступною 25 жовтня 2022. А сама друкована версія книги буде доступна, окрім Великобританії, ще у 12 країнах.

Щоденник 12-річної українки вже порівнюють зі спогадами Анни Франк. Адже із записів стає зрозуміло, що таке конфлікт очима дитини.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем та Енн Гетевей підтримали Україну, вийшовши на публіку у синьо-жовтих образах.

Також Фокус писав про голлівудських знаменитостей, які відвідали Україну під час повномасштабного вторгнення.