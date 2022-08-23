Анджеліна Джолі та Шон Пенн. Хто з голлівудських знаменитостей відвідав Україну з початку війни

Оскароносні актори один за одним приїжджали до нашої країни, щоб на власні очі побачити жахи війни та надати підтримку українському народу.

З початку повномасштабної війни, яка принесла сотні трагічних подій, місце України у світі дуже змінилося. Наша країна за останні пів року стала буквально "меккою" для знаменитостей найвищого рівня, які, попри всі ризики, приїжджають сюди, щоб на власні очі побачити те, з чим довелося зіткнутися українцям. До Дня Незалежності України 24 серпня 2022 року Фокус згадав, хто із зірок Голлівуду відвідав Україну під час війни, що триває.

Анджеліна Джолі

Знаменита акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі стала першою голлівудською акторкою, яка відвідала Україну під час повномасштабної війни. Її візит став несподіванкою для українців, адже його не анонсували наперед. Просто в один квітневий день акторка зайшла до популярного львівського кафе купити круасан. Згодом стало відомо, що в Україну Анджеліна Джолі приїхала як приватна особа, а не як посол доброї волі ООН. Акторці хотілося на власні очі побачити те, що відбувається в країні, охопленій війною, і поспілкуватися з людьми, які врятувалися із зони бойових дій, та послухати їхні історії. Як відомо, зірка розплакалася під час спілкування з врятованими українцями.

[ + – ] Анджеліна Джолі у Львові Фото: Скрин видео

[ + – ] Знаменитість зустрілася з маленькими українцями у Львові Фото: Укрзалізниця

Під час поїздки в Україну Джолі зустрілася з дітьми, які пережили травмувальний досвід війни, а також з волонтерами та лікарями. Акторка чула повітряну тривогу і змушена була бігти до бомбосховища разом з іншими містянами.

Фото: Facebook

Відомо, що Анджеліна Джолі з перших днів війни підтримує українців, регулярно публікуючи інформацію та фото з біженцями в себе на сторінці Instgram.

Фото: Соцсети

Бен Стіллер

Після знаменитої Джолі влітку Україну відвідав 56-річний американський кіноактор і посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Спершу зірку помітили на вулицях Львова. Стіллер прогулювався центром міста і розмовляв з місцевими жителями. Потім актор вирушив до Києва, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Стіллер зізнався президентові України, що вважає його своїм героєм, бо те, що глава держави робить для країни, охопленої війною, — справді вражає. Знаменитість додав, що бачити руйнування в Україні в телевізорі чи в соцмережах, і на власні очі — небо та земля. За словами Стіллера, особистий досвід вражає набагато сильніше.

[ + – ] Бен Стіллер у Львові Фото: The Village Україна

[ + – ] Бен Стіллер з Володимиром Зеленським у Києві Фото: Офис президента

Шон Пенн

Оскароносний американський актор Шон Пенн — один із головних прихильників України серед голлівудських колег. Він був у країні на момент початку повномасштабної війни, бо приїхав для зйомок документального фільму. Бачив на власні очі багато трагічних подій, відстоював можливість Володимира Зеленського виступити на церемонії вручення статуетки "Оскар" цього року і навіть присягався розплавити власні нагороди, якщо президентові України відмовить. У червні Шон Пенн знову повернувся до нашої країни, щоб продовжити зйомки свого документального фільму про війну з Росією, відвідав Бучу та Ірпінь і навіть заявляв, що особисто готовий взяти зброю в руки та захищати нашу країну.

[ + – ] Шон Пенн кілька разів приїжджав до України Фото: пресс-центр штаба ООС

Джессіка Честейн

Голлівудська акторка, володарка премії "Оскар" Джесіка Честейн у серпні приїхала до Києва. Знаменитість відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які лікуються в "Охматдиті", та вручила їм подарунки. Одній з дівчаток акторка подарувала білого іграшкового ведмедя.

У відповідь дівчинка показала акторці свій альбом із малюнками. Джессіка Честейн також подарувала іграшку маленькому хлопчику із травмами обличчя. Знаменитість зустрілася із Володимиром Зеленським, а також відвідала Ірпінь.

[ + – ] Джессіка Честейн в Україні 2022

Лієв Шрайбер

Зірка фільмів "Люди Ікс: Росомаха" та "Крик" Лієв Шрайбер теж нещодавно приїжджав в Україну разом з іншою знаменитістю — Андрієм Шевченком. Голлівудський актор є послом національної платформи UNITED24. Він відвідав зруйновану Бородянку та Макарів — передмістя Києва, які сильно постраждали під час повномасштабного російського вторгнення. Лієв зустрівся з людьми, які втратили свої будинки під час війни і зараз змушені жити у модульному містечку у Бородянці та зізнався, що вражений силою духу та мужністю українського народу.

[ + – ] Лієв Шрайбер в Україні в офісі президента. Серпень 2022

Як відомо, перш ніж приїхати до України, Лієв був волонтером благодійної організації World Central Kitchen та допомагав готувати борщ для переселенців на кордоні у Перемишлі. Потім знаменитість приїхала до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

Фокус раніше писав про те, що Анджеліна Джолі з'явилася на публіці із 14-річним сином Ноксом.