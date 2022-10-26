Звезда экранов призналась, что считает честью быть причастной к этой истории.

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37-летняя английская актриса Кира Найтли озвучила дневник украинской школьницы из Харькова. Об этом сообщает издательство The Vookseller. Именно он выиграл права на публикацию уникальной книги.

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Гордость и предубеждения" записала аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой "Ты не знаешь, что такое война".

Украинский ребенок описал жизнь в военном Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни полномасштабного вторжения. В это время Ева со своей бабушкой сидела в подвале.

"Это невероятно важная история, которая в то же время сильная и глубоко трогательная. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", — призналась 37-летняя английская актриса.

[ + – ] Кира Найтли

Звезда "Пиратов Карибского моря" добавила, что рассказы украинской школьницы произвели большое впечатление на нее. А аудиоменеджер похвалил актрису за точную передачу эмоций и проницательности истории харьковчанки.

"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то особенное со своим подходом к ней", — отмечают в издательстве.

Озвучка Киры Найтли стала доступной 25 октября 2022. А печатная версия книги будет доступна, кроме Великобритании, еще в 12 странах.

Дневник 12-летней украинки уже сравнивают с воспоминаниями Анны Франк. Ведь из записей становится ясно, что такое конфликт глазами ребенка.

Напомним, Виктория Бекхэм и Энн Хэтэуэй поддержали Украину, выйдя на публику в сине-желтых образах.

Также Фокус писал о голливудских знаменитостях, посетивших Украину во время полномасштабного вторжения.