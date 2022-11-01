Андрій Єрмак запросив Дженніфер Лопес та Бена Аффлека до України

В Офісі президента закликали не втрачати інтересу до російсько-української війни.

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Андрій Єрмак запросив американську співачку Дженніфер Лопес та її чоловіка Бена Аффлека в Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

Керівник ОП поспілкувався зі знаменитостями зі світовим іменем у відеорежимі. Зокрема політик подякував за підтримку України та закликав не втрачати інтересу до війни в нашій країні.

"Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу", — зазначають в ОП.

Також Єрмак обговорив з оскароносним актором шляхи для ще більшої підтримки України та її громадян.

[ + – ] Андрій Єрмак поспілкувався з Беном Аффлеком та Джей Ло

Насамкінець Андрій Єрмак запросив Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відвідати Україну за можливості. Як це зробили свого часу Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Джессіка Честейн, Бен Стіллер та інші світові зірки.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес влітку 2022 офіційно одружилися після майже 20-річної "перерви" у стосунках. Наразі вони звикають до життя в новому статусі подружжя після тривалого медового місяця.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек відвідали показ Ральфа Лорена.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у світ після весілля.