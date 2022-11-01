Андрей Ермак пригласил Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Украину

В Офисе президента призвали не терять интерес к российско-украинской войне.

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Андрей Ермак пригласил американскую певицу Дженнифер Лопес и ее мужа Бена Аффлека в Украину. Об этом сообщает Офис президента.

Руководитель ОП пообщался со знаменитостями с мировым именем в видеорежиме. В частности, политик поблагодарил за поддержку Украины и призвал не терять интерес к войне в нашей стране.

"Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях мира", — отмечают в ОП.

Также Ермак обсудил с оскароносным актером пути еще большей поддержки Украины и ее граждан.

[ + – ] Андрей Ермак пообщался с Беном Аффлеком и Джей Ло

В заключение Андрей Ермак пригласил Дженнифер Лопес и Бена Аффлека посетить Украину по возможности. Как это сделали в свое время Анджелина Джоли, Шон Пенн, Джессика Честейн, Бен Стиллер и другие мировые звезды.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес летом 2022 официально поженились после почти 20-летнего "перерыва" в отношениях. Сейчас они привыкают к жизни в новом статусе супругов после длительного медового месяца.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек посетили показ Ральфа Лорена.

Также Фокус писал о первом официальном выходе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в свет после свадьбы.