Бен Аффлек, Дженнифер Лопес и Сильвестр Сталлоне посетили показ Ральфа Лорена

Шикарным шоу и роскошной вечеринкой дизайнер отметил 55-летие модной карьеры и собрал всех звездных друзей

83-летий Ральф Лорен устроил шикарный показ, отмечая свою 55-летню карьеру в мире моды, и позвал всех звездных друзей из А-списка. И приглашение приняли все. Об этом пишет Usa Today.

Ральф назвал шоу World of Ralph Lauren Fashion, по подиуму модели шли под Gold Джона Стюарта, On the Road Again Вилли Нельсона и California Dreamin группы The Mamas & the Papas.

[ + – ] Показ Ральфа Лорена

"Бренд всегда опирается на свою 50-летнюю историю, чтобы выглядеть более современно, но при этом оставаться приверженцем классики. У нас есть всевозможные отражения того, что представляет собой американская культура сегодня и как американцы могут быть послами мировой культуры", — заявил дизайнер.

По мнению Ральфа Лорена, запустившего одноименный бренд в 1967 году, наследие не имеет значения. По его словам, важнее всего работа.

"Я не думаю о наследии. Я действительно не знаю, что такое наследие. Я просто двигаюсь дальше, и очень много работаю, чтобы получать удовольствие от того, что я делаю, и быть великим, а не скучным", — сказал Лорен.

Зрелищем, кроме прочих, наслаждались Сильвестр Сталлоне с женой и дочками. Напомним, еще недавно Слай и Дженнифер Флавин были на грани развода, но, судя по всему, они помирились, так что показ американского классика моды стал их первым выходом в свет.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми на шоу Ральфа Лорена Фото: Getty Images

Также показ Ральфа Лорена стал первым светским событием, на котором уже как муж и жена официально появились Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Традиционно, Джей Ло выбрала черное платье с глубоким декольте от Лорена, продемонстрировав любовь к бренду.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на шоу Ральфа Лорена Фото: Getty Images

Рассказывая о своих историях, связанных с Ральфом Лореном и его нарядами, Дженнифер Лопес напомнила, что именно Лорен шил три ее свадебных платья, которые она надевала на долгожданную свадьбу с Беном Аффлеком.

Звезда "Эмили в Париже" Лилли Коллинз вспомнила, что в детстве вырезала рекламу Ralph Lauren из журнала и поместила ее на доску для вдохновения.

[ + – ] Лили Коллинз на шоу Ральфа Лорена

Именно платье от Ralph Lauren она надела на свадьбу с Чарли Макдауэллом в прошлом году.

"Он просто икона Америки", — призналась Лили.

На показе и вечеринке после присутстововали также Джессика Честейн, Лора Дерн, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Крис Пайн, Джон Ледженд, Дайан Китон и многие другие.

Гостей угощали бургерами Polo Bar и коктейлями в духе старого Голливуда. Когда Ральфа Лорена попросили произнести тост и спросили, не дал бы он совет самому себе в молодости, он только улыбнулся.

[ + – ] Ральф Лорен с супругой

"Нет, он мне нравится. Он был хорошим парнем. И красивым тоже", — сказал дизайнер.