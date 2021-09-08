Союз звездных детей: актриса Лили Коллинз вышла замуж за режиссера Чарли Макдауэлла

На церемонию в фентезийном стиле невеста выбрала винтажное платье с накидкой

32-летняя актриса Лили Коллинз, звезда фильмов "Белоснежка: месть гномов", "Окча" и сериала "Эмили в Париже" вышла замуж за своего бойфренда, режиссера Чарли Макдауэлла на небольшой церемонии в Колорадо. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Лили и Чарли познакомились еще в 2019 году на съемках фильма "Позолоченная ярость" и год спустя объявили о помолвке. Лили рассказывала в интервью, что это была любовь с первого взгляда, а со второго взгляда, она твердо решила, что хочет выйти за Чарли замуж.

[ + – ] Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз Фото: Instagram charliemcdowell [ + – ] Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз Фото: Instagram charliemcdowell

Свадебная церемония была торжественной и небольшой, только для ближайших друзей и родственников. Прошла она в городке Дантон-Хот-Спрингс в штате Колорадо, США.

Причем известие о браке стало неожиданностью для друзей пары, которые оставили под свадебные фото сообщения с удивленными смайликами и поздравлениями.

[ + – ] Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз Фото: Instagram charliemcdowell

Для церемонии Лили выбрала винтажное кружевное платье в фентезийном стиле и накидку с капюшоном. Свадебную фотосессию отсняли в вековом лесу.

"Мы официально стали друг для друга единственными навсегда! То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу описать, насколько мистическими были эти выходные, но неплохо начать совместную жизнь с магии", — написала счастливая невеста в соцсетях.

Напомним, Лили Коллинз, дочь известного музыканта Фила Коллинза и топ-модели Джилл Тэвелман. Она родилась в Великобритании, позже переехала с матерью в Лос-Анджелес, была звездой бала дебютанток в Париже в 2007 году.

Ранее Лили встречалась с актерами Заком Эфроном и Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

[ + – ] Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз Фото: Instagram charliemcdowell [ + – ] Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз

Чарли Макдауэлл, режиссер "Кремниевой долины" и "Возлюбленных", сын известного британского актера Малкольма Макдауэлла, звезды фильмов "Калигула" и "Заводной апельсин".

Он встречался со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк, актрисами Хилари Дафф и Руни Мара, однако ни одни его отношения не закончились помолвкой и тем более свадьбой.