Союз зіркових дітей: актриса Лілі Коллінз вийшла заміж за режисера Чарлі Макдауелла

На церемонію в фентезійному стилі наречена вибрала вінтажну сукню з накидкою

32-річна актриса Лілі Коллінз, зірка фільмів "Білосніжка: помста гномів", "Окча" і серіалу "Емілі в Парижі" вийшла заміж за свого бойфренда, режисера Чарлі Макдауелла, на невеликій церемонії в Колорадо. Про це пише Daily Mail.

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Лілі й Чарлі познайомилися ще в 2019 році на зйомках фільму "Позолочена лють" і рік по тому оголосили про заручини. Лілі розповідала в інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду, а з другого погляду вона твердо вирішила, що хоче вийти за Чарлі заміж.

[ + – ] Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз Фото: Instagram charliemcdowell [ + – ] Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз Фото: Instagram charliemcdowell

Весільна церемонія була урочистою і невеликою, тільки для найближчих друзів і родичів. Пройшла вона в містечку Дантон-Хот-Спрінгс в штаті Колорадо, США.

Причому звістка про шлюб стала несподіванкою для друзів пари, які залишили під весільними фото повідомлення зі здивованими смайликами і поздоровленнями.

[ + – ] Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз Фото: Instagram charliemcdowell

Для церемонії Лілі вибрала вінтажну мереживну сукню у фентезійному стилі й накидку з капюшоном. Весільну фотосесію відзняли у віковому лісі.

"Ми офіційно стали одне для одного єдиними назавжди! Те, що починалося як казка, тепер стало моєю вічною реальністю. Я ніколи не зможу описати, наскільки містичними були ці вихідні, але непогано почати спільне життя з магії", — написала щаслива наречена в соцмережах .

Нагадаємо, Лілі Коллінз — дочка відомого музиканта Філа Коллінза і топ-моделі Джилл Тевелман. Вона народилася у Великобританії, пізніше переїхала з матір'ю в Лос-Анджелес, була зіркою балу дебютанток у Парижі в 2007 році.

Раніше Лілі зустрічалася з акторами Заком Ефроном і Джеймі Кемпбеллом Бауером.

[ + – ] Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз Фото: Instagram charliemcdowell [ + – ] Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз

Чарлі Макдауелл — режисер "Кремнієвої долини" і "Коханих", син відомого британського актора Малкольма Макдауелла, зірки фільмів "Калігула" і "Механічний апельсин".

Він зустрічався із зіркою "Ігри престолів" Емілією Кларк, актрисами Гіларі Дафф і Руні Марою, однак жодні його стосунки не закінчилися заручинами і тим більше весіллям.