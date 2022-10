Бен Аффлек, Дженніфер Лопес та Сільвестр Сталлоне відвідали показ Ральфа Лорена

Шикарним шоу та розкішною вечіркою дизайнер відзначив 55-річчя модної кар'єри та зібрав усіх зіркових друзів

83-річний Ральф Лорен влаштував шикарний показ, відзначаючи свою 55-річну кар'єру у світі моди, та покликав усіх зіркових друзів із А-списку. І запрошення прийняли усі. Про це пише Usa Today.

Ральф назвав шоу World of Ralph Lauren Fashion, подіумом моделі йшли під Gold Джона Стюарта, On the Road Again Віллі Нельсона та California Dreamin групи The Mamas & the Papas.

Показ Ральфа Лорена

"Бренд завжди спирається на свою 50-річну історію, щоб виглядати сучасніше, але водночас залишатися прихильником класики. У нас є всілякі відображення того, що являє собою американська культура сьогодні і як американці можуть бути послами світової культури", — заявив дизайнер.

На думку Ральфа Лорена, який запустив однойменний бренд у 1967 році, спадщина не має значення. За його словами, найважливіша робота.

"Я не думаю про спадщину. Я дійсно не знаю, що таке спадщина. Я просто рухаюся далі, і дуже багато працюю, щоб отримувати задоволення від того, що я роблю, і бути видатним, а не нудним", — сказав Лорен.

Видовищем, крім інших, насолоджувалися Сільвестр Сталлоне із дружиною та доньками. Нагадаємо, ще недавно Слай і Дженніфер Флавін були на межі розлучення, але, з огляду на все, вони помирилися, так що показ американського класика моди став їх першим виходом у світ.

Сільвестр Сталлоне з дружиною та дочками на шоу Ральфа Лорена Фото: Getty Images

Також показ Ральфа Лорена став першою світською подією, на якій вже як чоловік та дружина офіційно з'явилися Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Традиційно Джей Ло обрала чорну сукню з глибоким декольте від Лорена, продемонструвавши любов до бренду.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на шоу Ральфа Лорена Фото: Getty Images

Розповідаючи про свої історії, пов'язані з Ральфом Лореном та його вбраннями, Дженніфер Лопес нагадала, що саме Лорен шив три її весільні сукні, які вона одягала на довгоочікуване весілля з Беном Аффлеком.

Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз згадала, що у дитинстві вирізала рекламу Ralph Lauren з журналу та помістила її на дошку для натхнення.

Лілі Коллінз на шоу Ральфа Лорена

Саме сукню від Ralph Lauren вона одягла на весілля з Чарлі Макдавеллом минулого року.

"Він просто ікона Америки", — зізналася Лілі.

На показі та вечірці опісля були присутні також Джессіка Честейн, Лора Дерн, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Кріс Пайн, Джон Ледженд, Даян Кітон та багато інших.

Гостей пригощали бургерами Polo Bar та коктейлями на кшталт старого Голлівуду. Коли Ральфа Лорена попросили вимовити тост і спитали, чи не дав би він пораду самому собі в молодості, він тільки посміхнувся.

Ральф Лорен з дружиною

"Ні, він мені подобається. Він був добрим хлопцем. І красивим також", — сказав дизайнер.