Сильвестр Сталлоне продав свою оригінальну картину за рекордну суму (фото, відео)

Картина 78-річного актора пішла з молотка на аукціоні. Гроші від продажу Сильвестр Сталлоне пожертвує на благодійність.

Американський актор, кінорежисер і культурист Сильвестр Сталлоне виставив свою картину під назвою "Збивання голів" на аукціоні, що відбувся в готелі Wynn у Лас-Вегасі, повідомляє Daily Mail.

Його твір являє собою полотно величезного розміру, майже зі стіну. Строкате зображення з яскравими зеленими, жовтими і червоними тонами, мабуть, натхнене вуличним графіті та кубізмом. У роботі актора є і зображення самого себе в образі культового персонажа Роккі Бальбоа. На картині можна роздивитися й інші абстрактні обличчя, які немов занурені у свої думки. Внизу зліва можна побачити напис: "Still fighting — 12/21/18". Повідомляється, що виручені від продажу кошти будуть пожертвувані на дослідження СНІДу.

Ще в березні 2023 року актор продемонстрував шанувальникам "Збиваючі голови" в публікації в Instagram, де також демонстрував й інші картини. Він розповів, що почав малювати у віці дев'яти років і закликав шанувальників спробувати себе в цьому хобі.

"Люди запитували мене, коли я почав малювати, насправді їм доводилося прив'язувати свинячу відбивну до моєї шиї, щоб змусити сімейного собаку погратися зі мною. Тому я вирішив, що краще розважатиму себе сам. І я почав малювати, коли мені було приблизно дев'ять років, і це виявилося дуже цікавим. Я рекомендую це всім", — заявив зірка "Нестримних".

Раніше, 15 серпня, повідомлялося, що Сильвестр Сталлоне в день народження дружини поділився архівними знімками.