Сильвестр Сталлоне ніжно привітав старшу доньку з днем народження (фото)

Актор Сильвестр Сталлоне і модель Дженніфер Флавін у шлюбі вже 27 років. Вони виховали трьох дочок і вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду.

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Зірка Голлівуду, актор Сильвестр Сталлоне 27 серпня привітав свою старшу доньку з днем народження, а також потішив своїх шанувальників в Instagram архівними сімейними фото.

Старша донька зірки "Роккі" від акторки та моделі Дженніфер Флавін відсвяткувала 28-й день народження. Знаменитий батько показав їхнє архівне фото, на якому він ще молодий тримає на руках зовсім маленьку Софію. Також Сталлоне опублікував знімки, зроблені відносно недавно. Зокрема, Сильвестр продемонстрував, як Софія росла та змінювалася з роками. Також зірка "Рембо" та "Нестримних" адресував доньці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Актор зазначив, що з моменту народження Софії час пролетів дуже швидко. Він також написав, які якості цінує у своїй доньці.

"З днем народження, моя прекрасна донька Софія! Це фото нібито вчора було зроблено. Ми так пишаємося щедрістю, креативністю і добром, яке ти несеш у світ", — підписав карусель фото актор.

Відомо, що Софія не єдина дитина Сталлоне. У неї є дві молодші сестри: 26-річна Сістін і 22-річна Скарлет.

Сильвестр Сталлоне зі своїми доньками Фото: Sly Stallone/Instagram

Сильвестр Сталлоне зі своєю сім'єю

Також у актора в першому шлюбі з акторкою Сашею Зак народилися два сини: 1976 року Сейдж Сталлоне (помер у віці 36 років від серцевого нападу 2012 року — ред.) і 1979 року Серджіо Сталлоне.

Нагадаємо, 15 серпня Фокус писав, що Сильвестр Сталлоне в день народження дружини поділився архівними знімками.