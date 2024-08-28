Сильвестр Сталлоне нежно поздравил старшую дочь с днем рождения (фото)

Актер Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин в браке уже 27 лет. Они воспитали троих дочерей и считаются одной из самых крепких пар Голливуда.

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Звезда Голливуда, актер Сильвестр Сталлоне 27 августа поздравил свою старшую дочь с днем рождения, а также порадовал своих поклонников в Instagram архивными семейными фотографиями.

Старшая дочь звезды "Рокки" от актрисы и модели Дженнифер Флавин отметила 28-й день рождения. Знаменитый отец показал их архивное фото, на котором он еще молодой держит на руках совсем маленькую Софию. Также Сталлоне опубликовал снимки, сделанные относительно недавно. В частности, Сильвестр продемонстрировал, как София росла и менялась с годами. Также звезда "Рэмбо" и "Неудержимых" адресовал дочери теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Актер отметил, что с момента рождения Софии время пролетело очень. Он также написал какие качества ценит в своей дочери.

"С днем рождения, моя прекрасная дочь София! Это фото будто бы вчера было сделано. Мы так гордимся щедростью, креативностью и добром, которое ты несешь в мир", — подписал карусель фотографий актер.

Известно, что София не единственный ребенок Сталлоне. У нее есть две младшие сестры: 26-летняя Систин и 22-летняя Скарлет.

Сильвестр Сталлоне со своими дочерьми Фото: Sly Stallone/Instagram

Сильвестр Сталлоне со своей семьей

Также у актера в первом браке с актрисой Сашей Зак родились два сына: в 1976 году Сейдж Сталлоне (умер в возрасте 36 лет от сердечного приступа в 2012 году — ред.) и в 1979 году Серджио Сталлоне.

Напомним, 15 августа Фокус писал, что Сильвестр Сталлоне в день рождения жены поделился архивными снимками.