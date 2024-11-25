Сильвестр Сталлоне продал свою оригинальную картину за рекордную сумму (фото, видео)

Картина 78-летнего актера ушла с молотка на аукционе. Деньги от продажи Сильвестр Сталлоне пожертвует на благотворительность.

Американский актер, кинорежиссер и культурист Сильвестр Сталлоне выставил свою картину под названием "Сбивание голов" на аукционе, который прошел в отеле Wynn в Лас-Вегасе, сообщает Daily Mail.

Его произведение представляет собой холст огромного размера, почти со стену. Пестрое изображение с яркими зелеными, желтыми и красными тонами, видимо вдохновлено уличным граффити и кубизмом. В работе актера есть и изображение самого себя в образе культового персонажа Рокки Бальбоа. На картине можно рассмотреть и другие абстрактные лица, которые словно погруженные в свои мысли. Внизу слева можно увидеть надпись: "Still fighting — 12/21/18". Сообщается, что вырученные от продажи средства будут пожертвованы на исследования СПИДа.

Еще в марте 2023 года актер продемонстрировал поклонникам "Сбивающие головы" в публикации в Instagram, где также демонстрировал и другие картины. Он рассказал, что начал рисовать в возрасте девяти лет и призывал поклонников попробовать себя в этом хобби.

"Люди спрашивали меня, когда я начал рисовать, на самом деле, им приходилось привязывать свиную отбивную к моей шее, чтобы заставить семейную собаку поиграть со мной. Поэтому я решил, что лучше развлеку себя сам. И я начал рисовать, когда мне было около девяти лет, и это оказалось очень интересным. Я рекомендую это всем", — заявил звезда "Неудержимых".

Ранее, 15 августа, сообщалось, что Сильвестр Сталлоне в день рождения жены поделился архивными снимками.