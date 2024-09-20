Сталлоне покупает роскошный особняк для своих дочерей почти за $25 млн (фото)

Соседями сестер Сталлоне будут Дженнифер Лопес, Брук Шилдс, Джон Бон Джови и многие другие знаменитости.

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78-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне решил сделать роскошный подарок для троих своих дочерей – Софии, Систин и Скарлет – и покупает для них особняк с восемью спальнями и девятью ванными комнатами за $24,95 млн в Ист-Хэмптоне, сообщает New York Post.

Недавно построенный дом, выставленный на продажу брокерами по недвижимости Мартой Гундерсен и Полом Бреннаном, имеет площадь чуть более 1000 квадратных метров на 0,45 га.

Сталлоне еще не был в этом доме, а цену за него предложил после осмотра жилища с помощью пары видеотуров.

Дом, дизайном которого занимался Джеймс Майкл Ховард, может похвастаться тремя этажами с лифтом. Он расположен в миле от набережной Атлантического океана и рядом с магазинами и ресторанами.

"Каждая деталь, от мебели до ковров, штор и освещения, с антиквариатом со всего мира, была тщательно подобрана для этого впечатляющего поместья", — говорится в описании.

В доме есть большой закрытый вход, который ведет внутрь, представляющий собой двухсветное фойе с прилегающей лестницей и большой комнатой. Кухня оборудована самыми современными удобствами, включая пару морозильников с температурой ниже нуля, плиту Lacanche и скоростные и электрические духовки от Wolf. Обеденная зона дополнена столешницами из мрамора и уголком для завтрака, примыкающим к столовой.

В гостиной есть дровяной камин, а прилегающая прихожая отапливается и включает в себя туалетную комнату. В апартаментах есть еще один камин, ванная комната с паровым душем и ванной и пара гардеробных.

На втором этаже находятся главная спальня и три спальни поменьше, одна из которых включает в себя собственный балкон.

На нижнем уровне есть такие удобства как кинотеатр, зона отдыха и еще три спальни, в одной из которых – четыре односпальные кровати.

Наружная территория дома включает бассейн с подогревом торкрет-бетона с беседкой, спа, солнечную террасу и камин с "бежевыми патио мадрас". Также тут есть крытая веранда, сады, обеденные зоны, душ и большая лужайка.

На территории также есть гараж на две машины с чердаком.

Сестры Сталлоне присоединятся к длинному списку знаменитостей, которые обосновались в Хэмптоне. Там уже живут Дженнифер Лопес, Бетенни Франкель, Говард и Бет Стерн, Брук Шилдс и Джон Бон Джови.

Ранее Фокус писал, что Сталлоне выставил на аукцион редкие швейцарские часы.