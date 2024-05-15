"Нет ничего лучше": Сталлоне выставил на аукцион редкие швейцарские часы (фото, видео)

За часы Patek Philippe Сильвестр Сталлоне рассчитывает получить семизначную сумму. По его словам, это самые сложные наручные часы, когда-либо созданные на планете.

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Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне выставил на аукцион Sotheby's коллекцию шикарных часов. Самыми ценными из них являются чрезвычайно редкие швейцарские часы бренда Patek Philippe. На торгах, которые пройдут 5 июня, актер рассчитывает получить за них более 5 миллионов долларов, сообщает TMZ.

77-летний Сильвестр Сталлоне, состояние которого оценивается в 400 миллионов долларов, собирается продать на аукционе 11 своих роскошных часов. Считается, что все часы стоят баснословных денег, поскольку каждые из них, по прогнозам, будут проданы по меньшей мере за десятки тысяч долларов.

Но самой ценной вещью считаются Patek Philippe Grandmaster Chime, двусторонние часы из белого золота, впервые представленные в 2014 году. Согласно листингу аукционного дома, часы, приобретенные Сильвестром в 2021 году, оцениваются в сумму от 2,5 до 5 миллионов долларов. По словам актера, к ним "никогда не прикасались" "человеческие руки". "Это самые сложные наручные часы, когда-либо созданные на планете. Нет ничего лучше этого", — отметил Сильвестр.

Сильвестр Сталлоне выставил на аукцион часы Patek Philippe Фото: https://www.sothebys.com

Звезда "Рокки" рассказала, что этот дорогой аксессуар достать было нелегко: "Мне пришлось обратиться к определенным властям, написать много писем в правление компании, и в конце концов я получил разрешение стать владельцем одного из этих великолепных произведений искусства".

По словам экспертов, на создание каждого Grandmaster Chime от разработки до сборки уходит около 100 000 часов. Модель Patek Philippe, принадлежавшая Сильвестру, по прогнозам, будет самой дорогой из 11 часов, которые он выставил на аукцион. На втором месте – часы Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon '50th Anniversary' из розового золота, оцененные в сумму от 100 000 до 200 000 долларов. Слай также продает свои бронзово-титановые часы Luminor Submersible 1950, в которых его можно было увидеть в фильме 2011 года "Неудержимые 2". Это произведение, сделанное из бронзы и титана и получившее прозвище "Бронзо", оценивается Sotheby's в сумму от 30 000 до 60 000 долларов.

Напомним, 23 апреля Сильвестр Сталлоне рассказал о травме, которую получил во время съемок. Актер не сдался и снял свой знаменитый фильм.