Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине (видео)

Знаменитость не упомянула о России как стране-агрессоре.

Related video

48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус сделала провокационное заявление по поводу войны в Украине. Видео она поделилась на своей Instagram-странице.

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" вместе с организацией UNICEF хотела привлечь внимание общественности к проблеме голода в странах Африки. Главной причиной недостатка пищи она называет войну в Украине, однако даже не упоминает Россию, которая и начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Война в Украине продолжает наносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах как Сомали, Эфиопия, Южный Судан под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, которые страдают от острого недоедания", — отмечает испанская актриса.

[ + – ] Пенелопа Крус

Впрочем, украинцы не прошли мимо свежего видео знаменитости.

"А как же украинские дети?", "Войну начала Россия!", "Как насчет ответственности России", — пишут в комментариях.

На данный момент Крус не отреагировала на волну хейта по поводу ее заявлений.

С начала полномасштабной российской агрессии Украину посетил ряд мировых знаменитостей. В частности, Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Бен Стиллер и другие. Еще десятки селебрити высказывали свою позицию в социальных сетях с миллионами подписчиков.

Напомним, тем временем голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес пообщались с Офисом президента Украины.

Также Фокус писал об озвучивании Кирой Найтли дневника о войне школьницы из Харькова.