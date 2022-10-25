В РФ признали старую песню рэпера Оксимирона "Последний звонок" экстремистской (видео)

Московский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая охарактеризовала композицию, как пропаганду идей терроризма. Теперь доступ к песне будет ограничен на всей территории РФ.

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Замоскворецкий районный суд Москвы признал песню петербургского рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, "Последний звонок" экстремистской. При этом сам исполнитель на заседание суда не явился, хотя повестка ответчику была отправлена надлежащим образом, сообщает агентство "РИА-Новости".

Суд постановил направить решение о признании композиции экстремистской в российский Минюст, для включения ее в реестр экстремистских материалов. Более того, суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к песне "Последний звонок" на территории РФ.

По мнению прокуратуры, который выступал на суде с соответствующим ходатайством, композиция содержит признаки публичного оправдания терроризма и пропаганду идей терроризма.

"Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", — заключил представитель обвинения.

В качестве аргумента стороны обвинения якобы были привлечены результаты психолого-лингвистического исследования, согласно которым композиция содержит "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".

Песня вышла в 2009 году и попала на первый сборник композиций исполнителя. В ней Оксимирон читает от лица подростка, который пришел в школу с автоматом и детонатором, чтобы отомстить своим сверстникам. Существует предположение, что Оксимирон написал свою собственную версию песни немецкого рэпера Кааса "Amok Zahltag" (День расплаты), которая была посвящена массовому убийству в школе города Винненден.

Напомним, что Мирон Федоров с 7 октября этого года считается в России иноагентом. На сайте Минюста в графе "сведения об иностранных источниках" у него указано "Украина". Также указано что рэпер и еще две активистки, которые были связаны с "Радио свобода" осуществляли политическую деятельность.

Исполнитель после начала войны в Украине покинул территорию России и выступал с антивоенными концертами за границей. В конце марта он выступил в Стамбуле и Лондоне с благотворительными концертами, средства с которого музыкант направил в организацию, которая помогала детям украинских беженцев.