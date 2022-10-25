У РФ визнали стару пісню репера Оксімірона "Останній дзвінок" екстремістською (відео)

Московський суд задовольнив клопотання прокуратури, яка охарактеризувала композицію як пропаганду ідей тероризму. Тепер доступ до пісні буде обмежений по всій території РФ.

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Замоскворецький районний суд Москви визнав пісню петербурзького репера Мирона Федорова, відомого як Oxxxymiron, "Останній дзвінок" екстремістською. Водночас сам виконавець на засідання суду не з'явився, хоча повістку відповідачеві надіслали належно, повідомляє агентство "РИА Новости".

Суд ухвалив направити рішення про визнання екстремістською композиції до російського Мін'юсту, для включення її до реєстру екстремістських матеріалів. Щобільше, суд зобов'язав Роскомнагляд обмежити доступ до пісні "Останній дзвінок" на території РФ.

На думку прокуратури, який виступав на суді з відповідним клопотанням, композиція містить ознаки публічного виправдання тероризму та пропаганду ідей тероризму.

"Знаходження інформаційного матеріалу у вільному доступі загрожує конституційному ладу", — підсумував представник обвинувачення.

Як аргумент сторони звинувачення нібито залучено результати психолого-лінгвістичного дослідження, згідно з якими композиція містить "ознаки публічного виправдання насильницьких дій та ідеології насильства".

Пісня вийшла у 2009 році та потрапила на першу збірку композицій виконавця. У ній Оксімірон читає від імені підлітка, який прийшов до школи з автоматом та детонатором, щоб помститися своїм одноліткам. Існує припущення, що Оксімірон написав свою власну версію пісні німецького репера Кааса Amok Zahltag (День розплати), яка була присвячена масовому вбивству в школі міста Вінненден.

Нагадаємо, що Мирон Федоров з 7 жовтня цього року вважається в Росії іноагентом. На сайті Мін'юсту у графі "відомості про іноземні джерела" у нього вказано "Україна". Також зазначено, що репер та ще дві активістки, які були пов'язані з "Радіо свобода" здійснювали політичну діяльність.

Виконавець після початку війни в Україні залишив територію Росії та виступав з антивоєнними концертами за кордоном. Наприкінці березня він виступив у Стамбулі та Лондоні з благодійними концертами, кошти з якого музикант направив до організації, яка допомагала дітям українських біженців.