Мін'юст Росії оголосив репера Оксімірона іноагентом

Репер Oxxxymiron міг потрапити до реєстру за виступи проти війни та допомогу українським біженцям. Глибину його текстів і таланти підкреслював заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

Related video

Міністерство юстиції Росії включило до реєстру іноземних агентів відомого репера Мирона Федорова, відомого під псевдонімом Oxxxymiron. Про це йдеться у документі міністерства.

Oxxxymiron виступив проти повномасштабної війни Росії з Україною. Співак залишив РФ і виступав із антивоєнними концертами за кордоном. Частину грошей після виступів він передавав на допомогу українським біженцям.

[ + – ] Oxxxymiron випустив пісню "Агент" 1 грудня 2021 року в його першому за 6 років альбомі "Краса та каліцтво"

У вересні реп-виконавець повернувся до Росії. Московська прокуратура подавала до Замоскворецького суду позов про визнання текстів деяких пісень Оксімірона екстремістськими. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков визнавав частину текстів репера "вражаючими за їхньою глибиною".

"Їх краще слухати, на мій погляд, прибравши музичне тло, і вивчати. Це великий талант. Мені подобається просто його складання слів і його асоціативні ряди. Мені дуже подобається те, як він здійснює якісні стрибки, як електрон в атомі стрибає зовсім раптово з однієї орбіти на іншу, ось так і реп Оксімірона", — описав чиновник творчість Оксімірона.

Хто поповнив список іноагентів?

Мін'юст РФ включив до переліку іноземних агентів письменника Дмитра Глуховського, журналістку з Бурятії Євгенію Балтатарову та соціолога Іскендера Ясавєєва.

Крім цього, міністерство включило до реєстру журналістку "Радіо Свобода" та активістку з Хабаровська Ірину Сторожову, а також політикиню Олену Попову.

Сторожова брала участь в організації протестів на підтримку заарештованого колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Попова стала авторкою інтернет-кампанії проти домашнього насильства та створила мережу допомоги для жінок #ТиНеОдна. Виступала за посилення законів про домашнє насильство, їй неодноразово надходили погрози.

Фокус раніше писав, що у березні Оксімирон зіграв два концерти у Стамбулі та Лондоні на підтримку України, йому вдалося зібрати 80 тисяч доларів, які він відправив на допомогу біженцям.

Торік у січні Оксімірона затримали поліцейські на акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Репер вийшов на мітинг у день народження, йому тоді виповнилося 36 років.