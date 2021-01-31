У Петербурзі на акції проти Путіна затримали репера Oxxxymiron

Музикант вийшов на мітинг у день свого народження і був затриманий правоохоронцями.

У неділю, 31 січня, в Петербурзі на акції на підтримку Олексія Навального було затримано відомого російського репера Oxxxymiron. Про це повідомляє телеканал Дождь.

Музикант і його менеджер Євгенія Муродшоева підтвердили інформацію про затримання.

"Так, це дійсно так. Він на звʼязку, його везуть в 19 відділ (поліції, — ред.)", — повідомила Муродшоева.

Раніше Oxxxymiron говорив, що вийшов на мітинг у день свого народження, реперу виповнилося 36 років.

На даний момент в Петербурзі на акціях протесту були затримані не менше 10 осіб, серед них також є і журналісти.

Сьогодні на території Росії проходять акції протесту в підтримку Олексія Навального. Загальна кількість затриманих активістів перевищило 1 тис. Чоловік. Найбільша кількість затриманих в Москві — 128 осіб. У Петербурзі затримано більше 20 осіб.

Попередні мітинги в підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відносини представника влади. Серед затриманих -Сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція повʼязала людей в в Москві і Санкт-Петербурзі.