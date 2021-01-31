В Петербурге на акции против Путина задержали репера Oxxxymiron

Музыкант вышел на митинг в день своего рождения и был задержан правоохранителями.

В воскресенье, 31 января, в Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального был задержан известный российский репер Oxxxymiron. Об этом сообщает телеканал Дождь.

Музыкант и его менеджер Евгения Муродшоева подтвердили информацию о задержании.

"Да, это действительно так. Он на связи, его везут в 19 отдел (полиции, – ред.)", – сообщила Муродшоева.

Ранее Oxxxymiron говорил, что вышел на митинг в день своего рождения, реперу исполнилось 36 лет.

На данный момент в Петербурге на акциях протеста были задержаны не менее 10 человек, среди них также есть и журналисты.

Сегодня на территории России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Общее число задержанных активистов превысило 1 тыс. человек. Наибольшее количество задержанных в Москве – 128 человек. В Петербурге задержаны более 20 человек.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в в Москве и Санкт-Петербурге.