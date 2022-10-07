Минюст России объявил рэпера Оксимирона иноагентом

Рэпер Oxxxymiron мог попасть в реестр за выступления против войны и помощь украинским беженцам. Глубину его текстов и таланты подчеркивал замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов известного рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron. Об этом говорится в документе министерства.

Oxxxymiron выступил против полномасштабной войны России с Украиной. Певец покинул РФ и выступал с антивоенными концертами за границей. Часть денег после выступлений он передавал на помощь украинским беженцам.

[ + – ] Oxxxymiron выпустил песню "Агент" 1 декабря 2021 года в его первом за 6 лет альбоме "Красота и уродство"

В сентябре рэп-исполнитель вернулся в Россию. Московская прокуратура подавала в Замоскворецкий суд иск о признании текстов некоторых песен Оксимирона экстремистскими. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков признавал часть текстов рэпера "поразительными по их глубине".

"Их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и рэп Оксимирона", — описал чиновник творчество Оксимирона.

Кто еще пополнил список иноагентов?

Минюст РФ включило в перечень иностранных агентов писателя Дмитрия Глуховского, журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева.

Кроме этого, министерство включило в реестр журналистку "Радио Свобода" и активистку из Хабаровска Ирину Сторожеву, а также политика Алену Попову.

Сторожева участвовала в организации протестов в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Попова стала автором интернет-кампании против домашнего насилия и создала сеть помощи для женщин #ТыНеОдна. Выступала за ужесточение законов о домашнем насилии, ей не раз поступали угрозы.

Фокус ранее писал, что в марте Оксимирон сыграл два концерта в Стамбуле и Лондоне в поддержку Украины, ему удалось собрать 80 тысяч долларов, которые он отправил в помощь беженцам.

В январе прошлого года Оксимирона задержали полицейские на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Репер вышел на митинг в день рождения, ему тогда исполнилось 36 лет.